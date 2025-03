Treviso: "Fiducia nell’allenatore Vitucci, ci aspettano 8 finali"

Il Cda di Treviso Basket e il Cda del Consorzio hanno analizzato a fondo la situazione sportiva che ingenera preoccupazione a tutti gli appassionati del nostro splendido movimento. Entrambi i Cda, all’unanimità, ripongono fiducia nell’allenatore Vitucci che, con spirito di abnegazione, aiuterà la squadra a lottare per le rimanenti otto partite, alla ricerca della salvezza della categoria. D’ora in poi ci aspettano 8 finali, ognuna delle quali potrà considerarsi essenziale per mantenere per il settimo anno la Serie A. Ci auguriamo che il senso di urgenza manifestato trovi riscontro in ogni componente, in ogni minuto di partita, andando oltre ai propri limiti con il cuore. Questa società ha superato negli anni molti momenti difficili: l’unità, il senso di appartenenza e di sacrificio, l’incondizionato amore per la maglia sono stati sempre il motore che ha condotto la barca in porto. A volte le ambizioni nello sport lasciano spazio a cocenti delusioni: ma noi tutti siamo uniti per aiutare la società a crescere, a migliorarsi e a raggiungere insieme alle migliaia di appassionati traguardi ancora mancati. Noi Presidenti ci auguriamo che l’amore per la maglia superi il disappunto personale, al fine di creare un clima di passione positiva, necessario per sostenere la squadra nelle difficoltà e per esaltarla nei momenti positivi. Domenica ci sarà la prima finale: ognuno può dare il suo piccolo-grande contributo per essere di aiuto. Fino alla fine… Treviso nel cuore! Matteo Contento e Marco Fabbrini