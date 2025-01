Treviso, Caroline: "Il campionato italiano sta crescendo"

Intervistato da Federico Bettuzzi su “Tuttosport”, l’ala della NutriBullet Treviso Basket, Jordan Caroline, ha parlato della qualità della Serie A Unipol e del ritorno a Trento da avversario previsto per il prossimo sabato: “Ho ritrovato un campionato italiano di livello superiore rispetto ai miei ricordi di tre anni fa. Trento? Avevamo un gruppo affiatato in quell'Aquila. Con me e Mezza c'era anche Bradford che ho rivisto domenica a Varese. Fu un'annata a due velocità, iniziammo alla grande qualificandoci per le Final Eight di Coppa Italia, poi arrivò una flessione che ci costò l'ingresso ai playoff. Quell'esperienza mi servì professionalmente e mi lasciò un ottimo ricordo della LBA”.