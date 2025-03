Trento, Pecchia: "Sicuramente sarà una partita complessa"

Andrea Pecchia, ala Dolomiti Energia Trentino: "Sicuramente sarà una partita complessa, e le ultime prestazioni contro Napoli e Brescia lo dimostrano. Pistoia gioca con grande orgoglio e con la voglia di dimostrare il proprio valore. Dal canto nostro, siamo carichi e vogliamo ritrovare quel sorriso che solo la vittoria sa dare, dopo due partite in cui ci è mancato. In questi giorni stiamo lavorando molto bene e ci stiamo preparando nel migliore dei modi per la sfida di domenica. Nelle ultime due gare abbiamo offerto buone prestazioni, ma la vittoria ci è sfuggita per dettagli. Non penso però che la squadra sia cambiata da Torino: la nostra identità è la stessa e vogliamo dimostrarlo sul campo".