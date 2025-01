Trento, Pecchia: "Sappiamo che ci attende una sfida complicata"

Andrea PECCHIA (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sarà una partita molto importante, perché entrambe le squadre si giocano il primo posto in classifica. Arriviamo da alcune sconfitte e vogliamo assolutamente tornare alla vittoria. Stiamo lavorando per recuperare le energie dopo le ultime partite, ma sappiamo che ci attende una sfida complicata. Affronteremo un’ottima squadra su un campo molto caldo, che sappiamo sarà tutto esaurito. Penso che gli infortuni delle ultime settimane ci abbiano penalizzato, perché siamo una squadra che gioca ad un ritmo alto e abbiamo bisogno di una rotazione completa per esprimere al meglio il nostro gioco».