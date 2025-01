Trento, Pecchia: "Conosco bene il sistema di gioco di Cremona"

Andrea PECCHIA (Guardia/Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affrontiamo una squadra forte, la cui posizione in classifica non riflette pienamente il suo valore. Ho giocato per tre stagioni a Cremona e conosco bene il loro sistema di gioco, basato su una grande difesa e sulla volontà di coinvolgere tutti attraverso un’ottima circolazione di palla. Penso che sarà una bella partita, ma il nostro obiettivo è tornare a vincere dopo la sconfitta in volata contro il Bahçeşehir. Sono certo che il nostro pubblico ci darà un grande aiuto e sarà un fattore determinante».