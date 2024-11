TRENTO, PECCHIA: "CON BADALONA IMPORTANTE IN CHIAVE PLAYOFF"

Dopo la clamorosa vittoria per 91-57 contro l'Olimpia Milano, Trento torna in campo stasera in EuroCup. Avversario nel Round la Joventut Badalona (2 vittorie e 4 sconfitte, come la Dolomiti), match così presentato da Andrea Pecchia, carico dopo il grande successo sull'EA7: "Una partita così ti dà consapevolezza che stiamo lavorando in una certa maniera, ma sappiamo che non dobbiamo sentirci arrivati perché batti Milano, la stagione è ancora lunga e non abbiamo ancora fatto nulla. Con la testa siamo già a Badalona perché sappiamo quanto sarà importante questa partita per provare a raggiungere i playoff. Sono una squadra molto fisica ma con l’aiuto del nostro pubblico sappiamo che possiamo fare bene".