Saliou NIANG (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sicuramente sarà una partita difficile in un campo molto caldo. La Givova Scafati avrà tanta voglia di batterci dato che in campionato siamo ancora imbattuti, ma credo che se giocheremo come siamo capaci, avremo buone possibilità di portare a casa una bella prestazione e i due punti. Sto migliorando la mia condizione atletica dopo i problemi che ho avuto alla caviglia che adesso non mi dà più fastidio».