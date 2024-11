TRENTO, NELL'OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA IL MIGLIOR LAMB IN SERIE A

Nella vittoria a Pistoia, Lamb ha firmato la sua miglior prestazione in Serie A con 27 punti. L’ala americana aveva già realizzato due prestazioni da più di 20 punti nelle gare contro Reggio Emilia e Varese rispettivamente alla prima e terza giornata; in entrambe le occasioni Lamb aveva segnato 21 punti. 5 le triple messe a segno dal numero 22, suo record personale, che realizza la miglior prova per punti e valutazione (31) per un giocatore di Trento in questa stagione. 17.3 la media punti per Anthony Lamb che è sesto in stagione nella classifica dei migliori realiazzatori ed è andato in doppia cifra in tutte le gare giocate esclusa quella con Milano.