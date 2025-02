Trento, Galbiati: "Vittoria splendida, che atmosfera al palazzetto"

Visibilmente raggiante coach Paolo Galbiati dopo il pesantissimo successo su Trapani: "Una vittoria splendida, siamo davvero felici. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, che gioca una pallacanestro di altissimo livello. Siamo partiti con un po’ di paura, ma poi abbiamo fatto un lavoro incredibile di sacrificio e intensità. Siamo riusciti a correggere alcuni errori, e siamo andati sul +8, però abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo in lunetta. Nel momento in cui siamo finiti sotto, siamo stati bravissimi a rispondere colpo su colpo, attaccando i nostri target con lucidità. L’atmosfera che si è respirata oggi al palazzetto è stata pazzesca".