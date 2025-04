Trento, Galbiati: "Una gara da montagne russe"

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «È stata una partita molto complessa, ce lo aspettavamo: loro lottano per salvarsi e hanno giocatori con grande cuore e attaccamento a ciò che fanno. Noi abbiamo vissuto una gara da montagne russe, con momenti molto positivi in cui ci siamo passati la palla, siamo stati solidi. Difensivamente potevamo fare decisamente meglio, ma resta una bella vittoria, importante per il nostro momento. Il clima al palazzetto era fantastico: giocare in un ambiente così dà sempre una spinta in più».