Trento, Galbiati: "Partita bellissima, ci è scivolata via in due momenti chiavi"

Il coach della Dolomiti Energia esprime il suo rammarico per il ko con Milano, sottolineando la qualità della sfida. "Penso sia stata una bellissima partita di pallacanestro. Il fatto che Milano abbia scelto di non far riposare nessuno dei suoi big, nonostante la settimana cruciale che li attende in EuroLeague, è un chiaro attestato di stima per il lavoro che stiamo facendo in questa stagione. Purtroppo, la partita ci è scivolata via in due momenti chiave, quando loro hanno alzato l'intensità difensiva e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo. Siamo stati bravissimi a rientrare in partita, ma le giocate di Mirotic nel finale ci hanno tagliato un po' le gambe. Forse siamo stati un po' ingenui in alcune situazioni, ma fa parte del nostro percorso di crescita, della nostra maratona. Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo all'Olimpia Milano per la settimana decisiva che li attende in EuroLeague".