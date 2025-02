Trento, Galbiati: "Ottimo lavoro su Librizzi e Hands. C'è tristezza per Bayehe"

Questa l'analisi di Paolo Galbiati dopo il successo di Trento a Varese: "Abbiamo disputato una buona prestazione, rispettando tutto ciò che ci eravamo prefissati. Abbiamo attraversato qualche giorno difficile dopo la partita di Istanbul per l’infortunio di Bayehe, che ha portato un velo di tristezza all’interno del gruppo, perché questa è una squadra che sta benissimo insieme. Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di essere solidi, di non far accendere Librizzi e di evitare di concedere schiacciate ai loro lunghi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro su Hands e, dopo un primo quarto in cui ci siamo lasciati prendere un po’ dalla frenesia, siamo stati compatti e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima".