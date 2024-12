Trento, Galbiati: "Abbiamo fatto proprio una bella partita"

Ai microfoni di DAZN, il coach della capolista Trento ha commentato l'11° successo stagionale in LBA (87-79 sulla Virtus Bologna). Così Paolo Galbiati: "La difesa la chiave? Penso di sì. Onestamente eravamo sotto di 11 abbiamo girato avanti di 9. Nel primo tempo abbiamo applicato quello che avevamo preparato, ma con poca qualità fisica. Con grande calma abbiamo chiesto ai ragazzi di essere duri, di rispettare il piano che avevamo. Ma non riuscivamo a correre, con gli stop fatti abbiamo messo le triple in transizione che ci hanno dato il la. Abbiamo fatto proprio una bella partita. Per noi è un po' più bello quando vinci il Natale, è sempre una partita che soffro, se perdi la partita non lo fai felicissimo. Sono contento per i miei giocatori e per una volta, egoisticamente, anche per me".