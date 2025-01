Trento, Galbiati: "La chiave del successo? 26 punti concessi nel secondo tempo"

Questa l'analisi di Paolo Galbiati dopo il successo di Trento con Venezia: "Sono molto contento, è una vittoria importante contro un’ottima squadra come Venezia. Nel secondo tempo abbiamo concesso solo 26 punti, e questa è stata chiaramente la chiave del nostro successo. Abbiamo commesso qualche errore in transizione difensiva, dove avremmo potuto fare meglio, ma nel complesso abbiamo disputato un ottimo secondo tempo su giocatori come Simms, Kabengele e Ennis. In attacco, pur sbagliando diversi tiri aperti, siamo stati solidi nell’attaccare i nostri target. Nel finale, la tripla di Lamb ha deciso la partita. Ora ci aspettano 48 ore per preparare la prossima sfida. Nonostante l’eliminazione dall’EuroCup, vogliamo comunque giocare una grande partita".