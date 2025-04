Trento, Galbiati: "In questo periodo i risultati non ci hanno premiato"

Paolo GALBIATI (Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Voglio iniziare chiedendo scusa per la conferenza stampa dopo la partita contro Brescia. È stata terribile, ma ero molto frustrato e il mio unico intento era lodare i miei ragazzi per ciò che stanno facendo. In questo periodo i risultati non ci hanno premiato, ma le prestazioni sì. Parlando di Scafati, è una squadra che ha bisogno di punti per raggiungere il proprio obiettivo salvezza, mentre noi abbiamo bisogno di punti per inseguire il sogno playoff. Sono un avversario molto pericoloso, che ha attraversato alti e bassi durante tutta la stagione. Arrivano da un momento complesso, ma hanno aggiunto un giocatore nuovo, molto intelligente, e possono contare su un allenatore molto bravo tatticamente, capace di far giocare bene le sue squadre. Dal nostro lato, abbiamo dimostrato grande spirito: siamo un gruppo che lavora duramente e che ha piacere di stare insieme».