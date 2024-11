TRENTO, GALBIATI: "GRANDE RIMONTA GUIDATA DA PECCHIA"

Continua il momento magico per Trento. Dopo il clamoroso +34 di domenica con Milano è arrivato il preziosissimo successo in Eurocup con Badalona così commentato da coach Paolo Galbiati: "Sono molto contento della vittoria, era difficilissimo giocare contro una squadra come Badalona, perché non c’è nessuna squadra in Italia che ha due lunghi così alti e chiude così bene l’area. Abbiamo fatto un brutto primo quarto ma i nostri tifosi ci hanno spinto in questa grandissima rimonta guidata da Pecchia".