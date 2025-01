Trento, Galbiati: "Godiamoci questa vittoria"

La Dolomiti Energia Trentino supera il ratiopharm Ulm, ecco le parole di Paolo Galbiati: "Sono davvero felice per i miei ragazzi, soprattutto dopo le ultime sconfitte punto a punto e con due giocatori fuori. Non siamo stati perfetti nel secondo tempo, dove abbiamo commesso qualche palla persa di troppo e su cui dobbiamo sicuramente lavorare. Tra tre giorni torniamo in campo, quindi spero che i miei ragazzi si godano questa vittoria, ma da domani si riparte per preparare al meglio la partita contro Treviso".