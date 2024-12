Trento, Galbiati: "Gara ad altissimo ritmo, noi disciplinati in attacco"

Coach Paolo Galbiati ha così commentato la decima vittoria consecutiva di questo straordinario avvio di campionato per Trento: "È stata una partita ad altissimo ritmo, dove gli attacchi hanno avuto la meglio. Scafati è una squadra di tantissimo talento, e Steward è un giocatore davvero forte, capace di alternare prestazioni eccellenti come quella di oggi a gare meno convincenti. Avremmo potuto fare molto meglio in difesa, soprattutto nel primo tempo, ma è un periodo complicato a causa delle assenze e di qualche acciacco. In attacco siamo stati molto disciplinati e, nonostante ultimamente le percentuali non ci avessero assistito, questa sera sono state dalla nostra parte. Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare molto in difesa, ma siamo comunque contenti di aver portato a casa questa vittoria".