Trento, Galbiati: "Contro Napoli era una partita-trappola"

Nove su nove per coach Paolo Galbiati che analizza così la vittoria su NapolI: "Avevo chiesto ai miei ragazzi di godersi questo meraviglioso pubblico, perché fare sold out anche in una partita contro una squadra che nonostante abbia talento è in un momento di difficoltà è un segnale importante. Sapevamo che questa partita poteva essere una trappola, vista la qualità e il talento dei nostri avversari, oltre ai tanti cambiamenti che hanno apportato. Rispetto a giovedì abbiamo fatto un grosso passo avanti, soprattutto nella circolazione della palla, che è stata molto efficace. Giocare senza Mawugbe è una sfida complicata, ma stiamo lavorando per trovare diversi assetti che ci permettano di mantenere equilibrio e solidità. Spero che i miei ragazzi si godano questa vittoria stasera, perché se la meritano, ma da domani la nostra testa sarà già su Gran Canaria"