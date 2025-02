Trento, Gaddo: "In Coppa Italia con entusiasmo, serietà e determinazione"

RUDY GADDO (Direttore Sportivo Dolomiti Energia Trentino): «La storia della manifestazione ci insegna che le Final Eight sono tradizionalmente giornate di partite intense, avvincenti e combattute, in cui non sono mai mancate le sorprese nel corso degli anni. Affronteremo questo torneo con lo stesso approccio che ci ha accompagnato per tutta la stagione: un giorno alla volta, con entusiasmo, serietà e determinazione. Cercando di sfruttare le qualità che questo gruppo, insieme allo staff tecnico, ha dimostrato di avere in questi mesi. Sappiamo che Reggio Emilia rappresenta un ostacolo importante. È una squadra che, anche grazie all’esperienza maturata in ambito europeo, è cresciuta nel corso della stagione, e i risultati lo confermano. Come noi, infatti, arriva a questa competizione in un ottimo momento di forma, con una striscia vincente alle spalle. Ci siamo meritati di essere a Torino e non vediamo l’ora di scendere in campo. Credo che queste siano tra le giornate più belle della stagione, in cui si gioca per un titolo importante in pochi giorni, senza nulla da perdere. Speriamo di poter vivere questo evento il più a lungo possibile».