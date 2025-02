Trento, Ford: "Contro Trapani un altro sold out, un'atmosfera incredibile"

Jordan FORD (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Penso che la partita contro Trapani sarà elettrica, con un altro sold out e un’atmosfera incredibile. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una grande spinta. All’andata loro hanno avuto la meglio, quindi questa sfida sarà importante anche in ottica classifica, nel caso di un eventuale arrivo a pari punti. Sappiamo che sono una squadra forte, con giocatori di grande talento, e dovremo essere concentrati per affrontare una gara che potrebbe avere l’intensità di un match da playoff. Sarà fondamentale prestare attenzione alla transizione difensiva, evitando gli errori fatti nella prima partita. Mi aspetto una sfida con un’intensa da playoff e una partita spettacolare».