La Coppa Italia verrà festeggiata a Trento il 1° marzo

Riportiamo il comunicato uscito sulle pagine ufficiali dell'Aquila: "La vittoria della Coppa Italia verrà festeggiata con tutto il popolo bianconero sabato 1 marzo 2025 alla Il T Quotidiano Arena in occasione della partita con la Bertram Derthona Tortona (palla a due alle 20:00). Le celebrazioni inizieranno nel villaggio esterno del palazzetto dalle 17:30, in attesa dell'arrivo dei giocatori. La Coppa Italia verrà esposta in uno spazio dedicato, dove sarà possibile scattare foto e selfie accanto al trofeo fino alle 19:30. Per l'occasione verranno allestite una postazione shop, con il merchandise ufficiale della Dolomiti Energia Basket Trentino comprese le t-shirt celebrative della vittoria (già disponibili in store e online), e una postazione food & beverage. In campo, prima dell'inizio della partita (indicativamente alle 19:45), la squadra verrà accolta con il trofeo dal calore e dall'applauso di tutto il palazzetto. I biglietti per la partita sono disponibili online, all'Aquila Store e nei punti vendita Vivaticket fino a esaurimento".