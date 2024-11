Trento, Dusmet: "Vogliamo raggiungere il Besiktas in classifica"

Davide Dusmet, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Sarà una sfida affascinante perché vogliamo raggiungerli in classifica. Nella passata stagione hanno compiuto una grande cavalcata in questa competizione e gran parte del roster è stato confermato anche quest’anno. Mi aspetto una partita fisica, che rappresenterà un importante banco di prova per noi, soprattutto dopo una breve sosta che è stata complessa. Ma siamo pronti per competere e con la spinta dei nostri tifosi possiamo fare una bella prestazione".