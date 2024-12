Trento, Bongi: "Trefl Sopot squadra molto insidiosa"

Fabio BONGI (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono una squadra molto insidiosa, e il loro record non rende giustizia alla qualità del roster e alla loro aggressività. Dispongono di un gruppo di giocatori polacchi che, con tecnica e aggressività, completano un roster reso ancora più pericoloso dal gran talento degli americani. Schenk è il leader della squadra, incarnando lo spirito combattivo del gruppo: sa cambiare l’inerzia della partita dal punto di vista emotivo. Groselle è un elemento chiave sotto canestro, grazie alla sua fisicità ed esperienza. Aron Best, invece, è la punta di diamante del Trefl, e all’andata ci aveva creato molte difficoltà. Dobbiamo essere bravi a resettare mentalmente la bella vittoria di Scafati e calarci subito in questa partita, che sarà estremamente impegnativa».