Trento presenta il bilancio di sostenibilità per la stagione 2023/24

Giulia ZANOTELLI (Assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO): «Innanzitutto, desidero ringraziare tutto il club, a partire dal Presidente, per il lavoro svolto e per l’invito a questo momento così significativo. Mentre venivano elencate le azioni portate avanti da Aquila Basket, mi sono ritrovato a ripercorrere i tanti momenti condivisi insieme, anche in ambito istituzionale e aziendale. Sfogliando il bilancio di sostenibilità, ho trovato numerosi punti di contatto con la filosofia e le azioni che anche la Provincia Autonoma di Trento sta promuovendo. Tra queste, voglio ricordare in particolare la collaborazione di Aquila Basket come testimonial della campagna “Rispetta il Trentino”, dedicata al tema dei rifiuti: una campagna che proseguirà con l’obiettivo di sensibilizzare non solo le giovani generazioni, ma tutti i cittadini trentini nella quotidianità. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il nuovo rapporto sul clima in Trentino, che evidenzia due aspetti fondamentali. Non dobbiamo leggere questi dati con angoscia, ma come uno stimolo a proseguire con ancora maggiore convinzione il percorso già avviato insieme: un percorso che coinvolge il mondo dello sport, i settori economici, il sociale, le istituzioni e tutti gli attori del territorio. Il Trentino ha sempre dimostrato grande attenzione per la sostenibilità, attraverso progetti concreti e azioni trasversali. Oggi Aquila Basket parla di ambiente in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ma ci tengo a sottolineare anche l’impegno costante del club sul piano sociale e nelle scuole con i giovani, un impegno che merita davvero grande riconoscimento. Vi ringrazio per il lavoro che state facendo, per il ruolo di testimonial che ricoprite, e vi auguro buon lavoro per tutte le iniziative future».