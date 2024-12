Trento, Bayehe: "Gran Canaria è in un ottimo momento di forma"

Jordan Bayehe, centro Dolomiti Energia Trentino: "Per me sarà una partita speciale, perché la sfida d’andata contro Gran Canaria è stata la mia prima partita in EuroCup. In quell’occasione avevamo giocato molto bene, partendo forte, ma poi loro erano riusciti ad alzare il livello e, complice qualche errore di troppo, non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Gran Canaria è in un ottimo momento di forma e, come noi, ha giocato domenica; quindi, entrambe le squadre arriveranno alla partita con ritmi intensi. Sarà un test molto complicato, ma la carica che ci ha dato la vittoria contro Napoli e il calore del pubblico trentino saranno una spinta fondamentale per affrontare una squadra così forte e strutturata".