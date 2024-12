Trapani, Repesa: "Una delle partite più belle degli ultimi 20 anni"

Grande entusiasmo in casa Trapani dopo la vittoria contro Trento, così commentata da coach Jasmin Repesa: "Ci aspettavamo una partita impegnativa per mille motivi. Non sono primi per caso, lo sapevamo. Sono una squadra che gioca un basket di altissimo livello, non mollano mai. Fi voleva forza, pazienza, attenzione per vincere questa partita. Dopo Trieste si parlava della più bella partita da 20 anni, sono stato felicissimo perché la nostra squadra contribuisce a vedere un basket così. Una promozione non solo per noi, ma anche per tutto il campionato. Ma stasera mi sembra che siamo andati ancora sopra. È stata molto più bella di quella di Trieste, sicuramente molto interessante. Tutte e due le squadre hanno confermato i loro numeri in un ambiente straordinario. Essere parte di questo è un orgoglio, un privilegio".