Trapani, Repesa: "Stiamo bene, sappiamo che ci sono problemi"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: “Come sappiamo, una partita che aspetta tutta l’Italia perché si incontrano due squadre che fino adesso hanno fatto molto bene, che segnano più di tutte. Speriamo che ci sarà uno spettacolo vero, in un ambiente incredibile e speriamo di portare i due punti a casa. Noi stiamo bene, sappiamo che ci sono problemi con giocatori infortunati che svolgono programmi separati per recuperare a pieno. Per noi è stato fondamentale il sacrificio del Presidente aggiungendo i due nuovi innesti, Brown ed Eboua, e questo ci sta facendo la differenza negli allenamenti”.