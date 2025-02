Trapani, nessun addio di Repesa: "Articoli destituiti di fondamento"

Riportiamo integralmente il comunicato rilasciato da Trapani, in merito alle indiscrezioni emerse sulla possibile separazione con coach Repesa: "La Trapani Shark prende con forza le distanze da notizie di stampa apparse oggi secondo le quali l’avventura di coach Repesa sulla panchina della Trapani Shark sia prossima alla conclusione. Tali articoli sono destituiti di fondamento e non vi è nessun appiglio sulla veridicità dei fatti narrati su una fantomatica “frizione con lo spogliatoio e la società”. Purtroppo si percepisce che i veri nemici sono proprio qui a Trapani. A tal proposito, pur non negando l’enorme delusione per la prematura uscita dalla Coppa Italia, soprattutto per le modalità con cui è avvenuta, è quantomai opportuno affermare che la squadra è coesa, compatta e che, da ora in avanti, si stringerà ancora di più per raggiungere l’obbiettivo prefissato. Coach Repesa, a oggi, è l’allenatore della Trapani Shark, a meno che non sia lui stesso a ribadire le perplessità più volte espresse ultimamente ma che sono state con forza respinte. La società continua a ritenere che la sua esperienza dovrebbe essere cruciale per aiutare la squadra a esprimersi al meglio per riconquistare il vertice della classifica".