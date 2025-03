Trapani, Repesa: "Ci aspetta una guerra vera sotto i tabelloni"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Reggio Emilia è prima nei rimbalzi, nelle stoppate e nei punti subiti. Ci aspetta una partita molto impegnativa, una guerra vera sotto i tabelloni. Questo aspetto fisico sarà fondamentale per le sorti della partita. Ci aspetta una partita completamente differente rispetto a quella in casa. Quella è stata tra le nostre migliori partite della stagione. Abbiamo difeso bene, ma nello stesso tempo abbiamo segnato 17 triple. Reggio Emilia è la squadra che esegue meglio i giochi in attacchi. Se creano buoni triangoli sicuramente non fai una buona fine. La preparazione è andata bene e cercheremo di adeguare le soluzioni secondo quello che abbiamo studiato. Sappiamo che vogliamo vincere e possiamo vincere. Le nostre percentuali al tiro? Dipendono da mille fattori. Può essere un motivo psicologico. Le percentuali di tiro si sono abbassate per tutte le squadre, in particolar modo in Coppa Italia, dove vi erano canestri e palloni nuovi. In campionato le squadre si conoscono meglio e si adeguano con le contromisure da prendere".