Trapani, Galloway: "Siamo pronti a lottare per la nostra città"

Le parole di Galloway in una intervista concessa al Giornale di Sicilia: "Abbiamo dato battaglia in tutta la serie contro Reggio Emilia e ringrazio i miei compagni per le grandi partite fatte. Siamo emozionati, ma consapevoli che possiamo andare ancora più lontano. Ora la testa è tutta alla serie con Brescia, sarà una sfida durissima, ma siamo pronti. Adesso siamo tornati al lavoro. Sappiamo bene cosa ci aspetta. I nostri tifosi sono stati fantastici durante tutta la stagione e li ringrazio di cuore. Mi sento trapanese e me ne vanto. Voglio continuare a lottare per questa maglia, per questa città".