Tortona, Squarcina: "Würzburg squadra a trazione anteriore"

Alla viglia dell'esordio in top 16 di BCL a Wuerzburg (palla a due alle 18.30 del 28 gennaio), Iacopo Squarcina (assistant coach di Walter De Raffaele) ha presentato la sfida che attende la Bertram Yachts Tortona: "Würzburg è una squadra che ultimamente ha avuto qualche problema, il principale è stato l’infortunio di Zac Seljaas, il loro miglior realizzatore ma anche l’uomo simbolo, sia per le sue caratteristiche di personaggio carismatico ma anche a livello di gioco. Questo infortunio va a modificare i loro equilibri e li fa diventare una squadra a trazione anteriore con la capacità dei loro piccoli, Jhivvan Jackson, Mike Davis, Bazou Kone e uno degli ultimi arrivati, Tyrese Williams, di creare soprattutto per se stessi. Dovremo essere molto bravi a cercare di stoppare le loro folate, a essere aggressivi sui loro esterni, senza sguarnire comunque l’area per non lasciare agli avversari troppe seconde opportunità in attacco. Il gioco di coach Filipovski è molto controllato, un gioco che vuole essere gestito molto dalla panchina, però allo stesso tempo, avendo al suo interno americani con capacità balistiche, diventa un mix di controllo ed estro, con Jackson e Davis che tirano a testa 7 volte per gara da tre punti. Vedendo le partite, e conoscendo Würzburg come club che storicamente ha un grande passato e già grande presenza e nome a livello europeo, già solo perché legato a Nowitzki, il suo è un tifo presente, sempre addosso al campo, per cui avrà un impatto. Sarà fondamentale, come è stata nell’ultima trasferta di campionato a Brescia, riuscire a fare la nostra partita senza farci condizionare da fattori esterni come possono essere i tifosi avversari. Affrontiamo due trasferte consecutive per iniziare il girone e ottenere subito una vittoria ci darebbe una bella spinta per il prosieguo. La speranza più grande è quella di far parte ancor di più dell’elite della Champions, provare con le unghie e con i denti a superare il turno".