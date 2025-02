Tortona, Weems: "Pensieri o parole negative non ci aiutano"

Intervistato sull'edizione di Alessandria de Il Piccolo, Kyle Weems (ala Bertram Yachts Tortona) ha approfondito il complicato momento vissuto dai Leoni, culminato con la sconfitta ai quarti di Coppa Italia con Brescia: "Guardiamo avanti e lavoriamo. È senza dubbio un momento difficile per noi, non possiamo negarlo. L'unico modo per andare avanti, però, è rimanere uniti, lavorare duramente e pensare solo alla prossima partita. Pensieri o parole negative non ci aiutano: abbiamo bisogno di rimanere positivi e restare uniti. L'infortunio di Strautins? Arturs stava giocando benissimo in questa stagione ed è terribile vedere un compagno farsi così male e dover interrompere una stagione. In campo ci manca molto la sua versatilità e la sua mentalità. Tutti, a cominciare da me, devono fare un passetto in più per compensare la sua assenza. Sono certo che possiamo farlo. Obiettivi tra LBA e BCL? Abbiamo avuto alcune durissime sconfitte di misura. In campionato ci aspettano ancora diverse partite in casa e ne dobbiamo approfittare per vincerle. In trasferta proveremo a fare del nostro meglio per rosicchiare dei punti. Per quanto riguarda la BCL, abbiamo subito due sconfitte di misura in trasferta ma adesso ci aspettano tre importantissime partite che varranno moltissimo per la classifica".