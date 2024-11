TORTONA VERSO BOLOGNA, DE RAFFAELE: "AVREMO GRANDI STIMOLI"

“Come dissi alla vigilia della sfida poi rinviata, non posso che ripetermi dicendo che Bologna è una squadra completa, una squadra di Eurolega, con un roster profondo in tutti i ruoli. Rispetto all’anno scorso ha addirittura aggiunto fisicità nel ruolo di guardia, quindi è un’avversaria importante che deve portare grandi stimoli a noi nell’affrontarla”, sono le parole pre-gara di coach Walter De Raffaele. “Per entrambe le squadre c’è da considerare l’effetto stanchezza per gli impegni ravvicinati di questo periodo, ma - proprio sotto questo aspetto - da parte nostra dobbiamo mostrare progressi nell’abitudine mentale ad approcciare e affrontare il resto della gara con aggressività anche in caso di energie fisiche non al massimo”.