Tortona, Squarcina: "Le prossime due partite sono decisive"

“Le prossime due partite sono decisive, ma chiaramente quella con Würzburg è segnata con un “circoletto rosso” attorno. Prima, però, bisogna affrontare l’AEK e c’è da fronteggiarla in modo aggressivo”, dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. “Troviamo una squadra in salute, che ha equilibrio ed esperienza. All’andata avevamo avuto una gara di up & down, avevamo sofferto a volte la loro fisicità a rimbalzo e siamo stati un po’ polli nella gestione dei falli in alcune situazioni. Dovremo essere più bravi in quest’ultimo aspetto e nel modo di contrapporre fisicità a quelli che sono i loro punti di forza, ovvero DeQuan Gray (dato in dubbio alla vigilia, ndr) e i loro esterni. Sia con Würzburg che con l’AEK chi ci ha fatto male, infatti, sono stati i loro esterni, Jackson per Würzburg e Hubb e Hale per l’AEK, pertanto dovremo essere bravi a non farli accendere e anzi a mettergli più corpi addosso limitando il loro potenziale realizzativo. La qualificazione ai quarti di finale? Ovviamente è il nostro obiettivo e dobbiamo crederci, vogliamo riuscire a proseguire l’attuale momento positivo. Per farlo ci servirà ancora più supporto da parte del nostro pubblico, so che non è facile, è un bello sforzo andare ogni volta a Casale Monferrato, però c’è davvero bisogno di tutti. E’ il momento di compattarsi per creare una mentalità nel territorio che possa supportare non solo quest’anno ma anche negli anni a venire. Questo è un lavoro di squadra, si dice sempre che bisogna essere squadra per vincere le partite e, ecco, essere squadra significa anche esserlo al di fuori di quelli che sono i lavoratori della società. Squadra sono anche il pubblico, i tifosi, tutto ciò che ci può dare una mano a compattare una realtà in crescita come quella del Derthona”.