Tortona, Squarcina: "I giocatori e lo staff vivono per partite come questa"

“E’ una vigilia stimolante, i giocatori e lo staff vivono per partite come questa, la pallacanestro è questa roba qui”, dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. “A questo va aggiunto anche la nota velenosa di aver perso all’andata in quel modo, dobbiamo trovare extra-motivazioni anche da questo. E’ una sfida che non va affrontata con l’hero-mode, ovvero con ognuno che vuole ergersi a protagonista, ma con il team-mode, cioè avere una squadra che ha voglia di stringere le cinghie in difesa e fare un passaggio in più in attacco per trovare sempre un uomo libero. Troviamo un’avversaria che ha tanto talento in attacco, con Jhivvan Jackson e Zac Seljaas che sono due grandissimi realizzatori. Rispetto all’andata non ha aggiunto, nel senso che è tornato dall’infortunio, soltanto Seljaas, ma ha messo dentro anche Davion Mintz che ha preso il posto di Tyrese Williams. Hanno capacità balistiche importanti, sono ben organizzati e allenati, andranno disinnescati nei loro punti di forza. Uno di questi è la fisicità, la capacità di impattare sotto i tabelloni dei loro lunghi, visto che Klassen e Steinbach ci fecero molto male tra rimbalzi d’attacco e palloni sporcati. Pertanto dovremo essere molto bravi a fare una gara di grande attenzione in difesa con tutto il quintetto, ad aiutarci a rimbalzo e poi negli uno-contro-uno di Jackson e Seljaas, imponendo anche un ritmo che sia più congeniale a noi”.