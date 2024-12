Tortona, Squarcina: "Dovremo controllare la transizione difensiva e il ritmo"

“L’eventuale successo a Chemnitz non ci darà la matematica certezza del primo posto finale perché quello dipenderà con ogni probabilità dall’ultima gara a Manresa, noi siamo già sicuri almeno dei primi due posti, tuttavia la partita è molto importante in quanto vincere in Germania significherebbe presentarsi a Manresa con la possibilità anche di perdere entro i 17 punti con cui avevamo vinto all’andata e chiudere lo stesso primi. Perdere con Chemnitz, viceversa, ci porterebbe all’obbligo di dover vincere in Spagna”, dice l’assistant coach Iacopo Squarcina. “Per provare a vincere sarà necessario innanzitutto impattare fisicamente contro una formazione che la mette veramente sull’intensità, sul mettere i corpi addosso, sullo sporcare ogni ricezione e cambiare aggressivamente in difesa. Allo stesso tempo dovremo controllare la transizione difensiva e il ritmo del gioco perché è una squadra che ama correre il campo e creare i propri parziali in contropiede. Dovremo essere solidi nel limitare la loro corsa, non producendo quelle palle perse che possono far accendere sia i giocatori che il pubblico”.