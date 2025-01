Tortona, De Raffaele: "È importante giocare una grande difesa"

A commentare il 69-59 con cui la Bertram Tortona ha inaugurato la serie di Play-In di BCL col Peristeri ci ha pensato coach Walter De Raffaele: "Onestamente non è stata una partita facile per noi, eravamo reduci da un viaggio complicato da Napoli ed eravamo abbastanza stanchi per questo. Il Peristeri ha giocato meglio nel primo e secondo quarto, noi abbiamo mancato tanti tiri aperti, ma ciò che abbiamo capito è che, quando le cose in attacco non vanno, è importante giocare una grande difesa. Ci tengo a sottolineare che abbiamo tanti giocatori che rientravano da infortuni e voglio dire specialmente grazie a Zerini, che ha giocato con una maschera per l’infortunio al naso subito a Napoli. La stessa cosa vale per Gorham e Biligha. Siamo sull’1-0 e vediamo cosa ci attenderà nel prosieguo della serie".