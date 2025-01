Tortona, Squarcina: "Col Peristeri importante imporre la fisicità"

Alla vigilia di Gara-1 del Play-in di Basketball Champions League, a presentare la sfida che attende la Bertram Yachts Tortona col Peristeri (stasera, ore 20.30) è stato Iacopo Squarcina, assistant coach di Walter De Raffaele: "Siamo in una fase diversa, a eliminazione diretta, dove ogni partita conta e ovviamente Gara-1 ha un valore anche doppio. Non bisogna pensare a quello che è stato ma immergersi da subito in una gara estremamente difficile come impatto mentale, venendo anche dalla sconfitta con Napoli. La sfida sarà tosta dal punto di vista fisico, da affrontare con la giusta convinzione. Il punto di forza del Peristeri è innanzitutto la sua esperienza: non è una formazione di grande corsa come invece erano Manresa e Chemnitz. Vuole controllare il gioco, ha tante soluzioni diverse ma alla fine si affida molto al talento dei suoi americani, CJ Harris e Jarell Eddie in primis, con Chris Coffey a fungere da jolly nel settore lunghi. Hanno aggiunto due giocatori, Chad Brown e Vladimir Jankovic: è una squadra in divenire che sta cambiando la propria struttura. L’altro aspetto da sottolineare è la crescita del classe 2006 Avdalas: è un giocatore di talento che sta prendendo fiducia, ama giocare in contropiede, può giocare quattro ruoli diversi. Dal nostro punto di vista, sarà importante imporre la fisicità: loro soffrono quando vengono aggrediti, dovremo riuscire a resistere negli 1vs1 stando molto attenti alle loro caratteristiche e controllare i rimbalzi per poi correre in contropiede e giocare molto più di flusso".