INTERVISTA ESCLUSIVA

Tortona, la gratitudine di De Raffaele: "Voglio ripagare la fiducia"

Il coach di Tortona ringrazia il club per la fiducia e si concentra sulla sfida con la capolista Brescia. "Qui c'è tutto per fare bene negli anni. Brescia è una grande squadra, non si resta in testa così a lungo per caso"

di Raffaele Pappada'

