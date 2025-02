Tortona, il presidente Picchi: "Momento difficile, c'è un po' di sfiducia"

Intervistato su “Il Piccolo – Alessandria”, il presidente della Bertram Derthona Tortona, Marco Picchi, ha fatto un punto della situazione: “Siamo in un momento indubbiamente difficile, dove forse sta subentrando un po' di sfiducia. Quando subisci una serie di sconfitte entra in gioco anche l'aspetto mentale, purtroppo. L’infortunio di Strautins? Non stiamo pensando al mercato. In questa fase siamo concentrati sulla partita di Coppa Italia con Brescia e nel trovare energie e risorse soltanto al nostro interno. Sappiamo che non abbiamo i favori del pronostico dalla nostra parte, però nella sua storia questa manifestazione ha saputo regalare tante sorprese”.