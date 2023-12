Tortona e Ramondino si separano, in pole De Raffaele

LA SVOLTA

Fatale al coach irpino la pesante sconfitta casalinga contro Treviso e il deludente dodicesimo posto in campionato. Per la sua sostituzione il grande favorito è l'ex allenatore di Venezia

© italyphotopress Appena cinque vittorie e ben otto sconfitte nelle prime 13 giornate di LBA sono costate la panchina a Marco Ramondino, storico allenatore della Bertam Yachts Tortona che galleggia sotto la linea di metà classifica in campionato. Risultato deludente, ben diverse le aspettative del club che ha deciso di cambiare la guida tecnica.

"Coach Ramondino - si legge nella nota sul sito ufficiale - è entrato e rimarrà nella storia della Società per il ciclo storico e unico – da ottobre 2018 – in cui ha guidato la Bertram Derthona sino ai massimi livelli della pallacanestro italiana. La Supercoppa LNP Old Wild West 2019, la promozione in Serie A nel 2021, due semifinali Scudetto, una finale di Coppa Italia, l’accesso ai Play-In di BCL alla prima partecipazione assoluta del Club a una competizione europea sono solo alcuni dei momenti salienti del suo percorso in bianconero".

Il suo successore è già stato individuato: si tratta dell'ex coach di Venezia Walter De Raffaele, il cui annuncio è atteso nelle prossime ore per il probabile debutto nel prossimo match di campionato sabato 30 sul campo di Napoli.