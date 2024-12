Tortona, De Raffaele: "Siamo in una condizione molto difficile"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “E’ la nostra terza trasferta in dieci giorni tra campionato e coppa, quindi l’obiettivo dopo la partita di martedì a Manresa è stato recuperare energie. Soprattutto stiamo cercando di recuperare qualche giocatore, siamo in una condizione molto difficile, con pochi giocatori che si sono allenati. Gorham verrà rivalutato tra due settimane, Vital non è al meglio dopo il problema all’adduttore che gli ha fatto saltare la partita in Spagna e in settimana si è fermato anche Kuhse. Ci troviamo di fronte un’avversaria di grande qualità, in particolare nei primi sei giocatori, e che gioca in casa davanti ad un pubblico caldo che conosco molto bene, quindi sarà una gara molto dura. Pistoia ama correre il campo, tirare in pochissimo tempo, ha tanti tiratori pericolosi, Rowan, Forrest, anche i lunghi sono molto atipici, ha Christon che a Tortona si conosce bene. Insomma, è una squadra che può fare tranquillamente tanti punti”.