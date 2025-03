Tortona, De Raffaele: "Ora c'è un equilibrio"

La netta vittoria della sua Bertram Yachts Tortona a Patrasso (60-82) ha fatto commentare così Walter De Raffaele la prestazione bianconera, ora in piena corsa per il passaggio oltre le top 16 di BCL: "Ci troviamo in un girone molto equilibrato e molto fisico, non è mai facile vincere in trasferta, specialmente contro una buona squadra come il Promitheas, quindi c’è da essere felici. Questo gruppo ha mostrato durante tutta la stagione che può vincere contro chiunque, fuori casa e in casa, e qui ci siamo presi l’opportunità di andare avanti con il nostro sogno. Fatemi sottolineare come il nostro sia un vero gruppo, per il modo in cui sta in campo: dall’infortunio di Strautins, che per noi è stata una grande perdita, abbiamo dovuto far passare del tempo per trovare nuovi equilibri, alcuni giocatori hanno dovuto adattarsi a nuovi ruoli, anche veterani come Weems, e un equilibrio ora c’è. Questo è un gruppo che va oltre i propri limiti, anche con i tanti rookie che non hanno mai giocato in questa competizione".