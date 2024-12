Tortona, De Raffaele: "I nostri italiani sono giocatori di valore"

“E’ una bella vittoria, non c’è che dire, perché arrivata contro una grande squadra che con grande merito è prima in classifica e perché ottenuta in maniera strutturata, con tanto lavoro, un lavoro di cui voglio dar merito anche al mio staff perché sta lavorando veramente bene”, è il commento di coach De Raffaele. “Voglio dedicare il successo ai nostri tifosi che anche oggi sono stati eccezionali riempiendo il palazzetto, alla nostra proprietà, al dottor Gavio, credo gli dia soddisfazione vincere contro la prima della classe. Per nostra scelta – continua l’allenatore bianconero - abbiamo 5 stranieri nel roster, oggi 4 per l’assenza di Gorham, si dice sempre che gli italiani giocano poco e noi siamo tra le poche squadre che li facciamo giocare. Baldasso, Biligha, Candi, Denegri, anche oggi hanno dimostrato che sono giocatori di valore. Sono davvero contento, come ho detto ai giocatori è un successo che non è arrivato per caso ma perché è un gruppo sano, che lavora, andando anche oltre i propri limiti che comunque abbiamo. Chiudiamo l’anno solare con una grande prestazione, un 2024 che ritengo molto positivo”.