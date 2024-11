TORTONA, DE RAFFAELE: "FONDAMENTALE IL MOVIMENTO DELLA PALLA"

“C’è stata la necessità di ottimizzare i tempi per affrontare al meglio la gara, facciamo allenamento vero soltanto il giorno prima, quindi non è che ci possa essere un grande lavoro preparatorio“, dice coach De Raffaele. “Reggio è una squadra con tanto talento negli esterni, con grande capacità di creare, anche con esperienza con Jamar Smith. E’ una formazione che mette molta fisicità e molta aggressività soprattutto in difesa, quindi sarà fondamentale il movimento della palla ma ancora una volta l’idea di conoscere le caratteristiche dei giocatori avversari”.