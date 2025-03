Tortona, De Raffaele: "Da qui alla fine saranno tutte battaglie durissime"

Continuano senza sosta le partite e le trasferte ravvicinate della Bertram Derthona Tortona in questo impegnativo marzo. “Da qui alla fine saranno tutte battaglie durissime: tutti giocano per un obiettivo e Scafati è storicamente campo ostico”, dice l’allenatore bianconero Walter De Raffaele. “Aver riaperto il discorso qualificazione in Champions League ci dà una grande dose di fiducia nel capire che la strada nuova è giusta e dobbiamo proseguire. Abbiamo dovuto trovare nuovi equilibri dopo la perdita di un giocatore come Strautins, quasi un americano per come stava giocando quest’anno. La squadra ha un’identità, è unita e ha grande voglia di lavorare”.