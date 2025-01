Tortona, De Raffaele: "Contenere gli uno-contro-uno sarà fondamentale"

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: "Soprattutto quando si affronta a casa sua, anche se più in generale è proprio il suo modo di giocare, capire il ritmo e contenere l’uno-contro-uno dei vari giocatori di Trieste saranno elementi fondamentali per noi. E’ una squadra che gioca molto in campo aperto, molto di iniziativa, sotto questo aspetto dovremo essere bravi nel reclutare le energie fisiche e mentali per impattare questo tipo di basket. Non sono sorpreso del campionato che sta facendo, Trieste è una grande piazza, con una grande tradizione, che vive di basket. E’ riuscita a costruire un roster che è un mix di esperienza importante e qualità di giocatori, ad esempio non ci scordiamo che Valentine è un ex NBA. Sta giocando un’ottima stagione ed è tutto tranne che una matricola, è lo stesso discorso che si può fare per Trapani con dimensioni e caratteristiche diverse. La classifica è cortissima, non sentiamo la pressione di vincere a tutti i costi, abbiamo ogni tre giorni una partita, dobbiamo viverle una per volta, sapendo che sono tutte gare importanti con scontri più o meno diretti rispetto agli obiettivi”.