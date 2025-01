Tortona, De Raffaele: "Brescia occupa meritatamente il primo posto"

“L’andata fu una gara molto equilibrata, segnata per noi da tanti errori, non solo canestri sbagliati ma proprio errori di grande inesperienza contro un’avversaria di grande esperienza”, commenta alla vigilia coach Walter De Raffaele. “La lezione che dobbiamo imparare da quella partita è che davanti troveremo appunto una squadra molto esperta, che occupa meritatamente il primo posto in classifica e gioca davanti al suo pubblico. Tutto questo può creare anche tanti stimoli per noi, nonostante una stanchezza dovuta a questo periodo e che è oggettiva, di fronte invece ad una Brescia che ha la possibilità di “riposarsi” durante la settimana. Al di là di Della Valle e Bilan, Brescia è una vera squadra nella sua completezza, Ivanovic, ad esempio, sta facendo un campionato di altissimo livello. Il girone di ritorno – prosegue – ci offrirà nuovamente un torneo con grande equilibrio, ci saranno 10-11-12 squadre che lotteranno per i primi otto posti, quindi qualcuna come sempre resterà fuori, al di là del discorso salvezza. Non mi aspetto sorprese ma squadre che cresceranno ancora. Ogni partita sarà durissima e noi cercheremo al solito di fare il meglio, sapendo però che abbiamo il doppio impegno che ci dà soddisfazioni ma porta anche ad un forte dispendio di energie”.