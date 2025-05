Stando alle votazioni raccolte dai canali ufficiali di LBA, la guardia della Germani Brescia ha superato la concorrenza di Francesco Candussi (Pallacanestro Trieste) e Lorenzo Uglietti (UNAHOTELS Reggio Emilia) per diventare Best Ita Fastweb dell'ultimo turno di regular season. Per ADV, nella vittoria contro Treviso, 18 punti e 4 assist.